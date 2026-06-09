피플 인사 [인사] 입력 2026-06-09 00:40 수정 2026-06-09 00:40 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/06/09/20260609023001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■우주항공청 ◇과장급 △기획재정담당관 박순철 △대변인 백유미■문화체육관광부 △게임콘텐츠산업과장 최원석■KBS ◇콘텐츠전략본부 아나운서실 △아나운서부장 박노원 △한국어연구부장 박지현 ◇보도시사본부 보도국(취재1) △사회부장 이효연 △네트워크부장 박효인 ◇경영본부 수신료국 △강남사업지사장 조남주 △인천사업지사장 오종우 ◇부산방송총국 △보도국장 박선자 2026-06-09 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지