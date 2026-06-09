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입력 2026-06-09 00:40
수정 2026-06-09 00:40
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■우주항공청 ◇과장급 △기획재정담당관 박순철 △대변인 백유미

■문화체육관광부 △게임콘텐츠산업과장 최원석

■KBS ◇콘텐츠전략본부 아나운서실 △아나운서부장 박노원 △한국어연구부장 박지현 ◇보도시사본부 보도국(취재1) △사회부장 이효연 △네트워크부장 박효인 ◇경영본부 수신료국 △강남사업지사장 조남주 △인천사업지사장 오종우 ◇부산방송총국 △보도국장 박선자

2026-06-09 23면
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