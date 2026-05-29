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[인사] 산업통상부

입력 2026-05-29 17:27
수정 2026-05-29 17:27
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세줄 요약
  • 과장급 승진·전보 인사 발표
  • 판정지원과장 최혜진 승진
  • 통상·자원안보 과장 전보
■산업통상부

◇과장급 승진

△판정지원과장 최혜진△마산자유무역지역관리원장 윤종성

◇과장급 전보

△자원안보정책과장 김정기△통상협정정책기획과장 윤선영△통상협정협상총괄과장 이민영

김중래 기자
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