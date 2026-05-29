[인사] 산업통상부

산업통상부가 과장급 승진과 전보 인사를 단행했다. 승진에는 판정지원과장 최혜진, 마산자유무역지역관리원장 윤종성이 포함됐다. 전보 대상은 자원안보정책과장 김정기, 통상협정정책기획과장 윤선영, 통상협정협상총괄과장 이민영이다.

과장급 승진·전보 인사 발표

판정지원과장 최혜진 승진

통상·자원안보 과장 전보