피플 인사 [인사] 산업통상부 입력 2026-05-29 17:27 수정 2026-05-29 17:27 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/05/29/20260529500249 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 세줄 요약 산업통상부가 과장급 승진과 전보 인사를 단행했다. 승진에는 판정지원과장 최혜진, 마산자유무역지역관리원장 윤종성이 포함됐다. 전보 대상은 자원안보정책과장 김정기, 통상협정정책기획과장 윤선영, 통상협정협상총괄과장 이민영이다. 과장급 승진·전보 인사 발표 판정지원과장 최혜진 승진 통상·자원안보 과장 전보 ■산업통상부◇과장급 승진△판정지원과장 최혜진△마산자유무역지역관리원장 윤종성◇과장급 전보△자원안보정책과장 김정기△통상협정정책기획과장 윤선영△통상협정협상총괄과장 이민영 김중래 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지