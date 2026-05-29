“내 개인정보 내가 활용” 개인정보위, ‘마이데이터’ 추진 성과 공유

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마이데이터 현장 간담회

의료·통신 분야 중심 서비스 확대

올해 에너지 분야 확대 추진 계획

이미지 확대 이정렬 개인정보보호위원회 부위원장이 29일 충북 청주 오스코에서 열린 ‘마이데이터 기업 현장 간담회’에서 인사말을 하고 있다. 개인정보보호위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 이정렬 개인정보보호위원회 부위원장이 29일 충북 청주 오스코에서 열린 ‘마이데이터 기업 현장 간담회’에서 인사말을 하고 있다. 개인정보보호위원회 제공

세줄 요약 개인정보위가 청주에서 마이데이터 현장 간담회를 열고 추진 성과와 향후 방향을 공유했다. 의료·통신 중심으로 시작한 전 분야 제도는 약물비서, 요금제 추천, 건강관리 서비스로 이어졌고, 에너지·의료 연계 서비스 확대도 추진할 계획이다. 마이데이터 현장 간담회 개최

전 분야 제도 성과와 확산 계획 공유

국민 데이터 주권 인프라 강조

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개인정보보호위원회가 ‘마이데이터’ 추진 성과와 향후 추진 방향 등을 공유하는 현장 간담회를 개최했다. 마이데이터 제도는 금융이나 병원 등에 흩어져 있는 개인정보를 스스로 원하는 곳에 모아 관리하고 활용할 수 있는 제도다. 지난해 의료·통신 분야를 시작으로 전분야 마이데이터 제도를 본격 시행하고 있다.개인정보위는 한국인터넷진흥원과 함께 29일 충북 청주 오스코에서 ‘마이데이터 현장 간담회’를 개최했다고 밝혔다. 간담회에는 관계부처와 공공기관, 국책연구기관, 경제단체 및 마이데이터 참여 기업 관계자가 참석했다.마이데이터는 현대 사회 중요한 개념으로 부상한 ‘국민 데이터 주권’을 확보하기 위한 인프라다. 흩어진 개인정보를 국민 개개인이 활용할 수 있도록 한다.개인정보위는 지난해 3월부터 의료·통신 분야를 중심으로 국민이 자신의 데이터를 활용한 서비스를 받을 수 있도록 전 분야 마이데이터 제도를 본격 시행하고 있다. 데이터는 약물비서 서비스(카카오헬스케어), 통신요금제 추천 서비스(KTOA), 맞춤형 건강관리 서비스(메디에이지) 등의 서비스로 이어졌고, 올해에는 에너지 마이데이터를 연계한 신용평가 서비스(나이스평가정보), 만성질환 예방관리 서비스(뱅크샐러드), 의료 마이데이터를 연계한 진료지원 서비스(솔닥) 등으로 확대 추진할 예정이다.개인정보위는 개인이 전송받은 자신의 개인정보를 한 곳에서 확인하고 직접 내려받거나 삭제할 수 있는 ‘온마이데이터’ 플랫폼의 주요 기능과 기업들이 새로운 서비스나 기술을 개발할 때 마주할 수 있는 법적 리스크를 해소하고 안전하게 활용하기 위한 ‘혁신지원 원스톱 서비스’를 소개하기도 했다.이정렬 개인정보위 부위원장은 “마이데이터를 통한 개인정보의 안전한 활용은 인공지능(AI) 대전환 시대에 보다 적극적으로 국민 데이터 주권을 실현하기 위한 핵심 인프라”라며 “개인정보를 안전하게 보호하면서 인공지능(AI) 기술혁신과 성장에 제대로 활용할 수 있도록 국민 체감형 마이데이터 서비스를 확산하기 위하여 적극 노력하겠다”고 강조했다.