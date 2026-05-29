김정기 前 공정위 상임위원, 7대 공정거래조정원장 취임

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세줄 요약 김정기 전 공정거래위원회 상임위원이 한국공정거래조정원 제7대 원장으로 취임했다. 그는 공정위 주요 보직을 두루 거친 뒤 학원·출판사 부당광고 제재와 넥슨 과징금 부과 등 성과를 냈고, 취임사에서 분쟁조정 내실화와 신속한 피해구제 강화를 약속했다. 김정기 전 상임위원, 조정원장 취임

공정위 핵심 보직 두루 거친 경력

분쟁조정 내실화·피해구제 강화 약속

이미지 확대 김정기 신임 한국공정거래조정원장. 조정원 제공 닫기 이미지 확대 보기 김정기 신임 한국공정거래조정원장. 조정원 제공

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한국공정거래조정원은 제7대 원장으로 김정기 전 공정거래위원회 상임위원이 취임했다고 29일 밝혔다.37회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 김 원장은 공정위 카르텔조사국장, 기업집단국장, 경쟁정책국장, 시장감시국장에 이어 상임위원까지 주요 보직을 두루 거쳤다.그는 시장감시국장 재직 당시 주요 학원과 출판사의 부당 광고 행위를 제재하고, 넥슨의 게임 아이템 확률 조작 행위에 전자상거래법상 역대 최대 규모의 과징금을 부과하는 등 성과를 냈다.김 원장은 취임사에서 “분쟁 조정 업무를 한층 더 내실화하고, 신속한 피해 구제 기능을 강화해 국민과 기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원 체계를 마련하겠다”고 밝혔다.조정원은 2007년 설립된 공정위 산하 기관으로, 일반 불공정거래·가맹·하도급 등 6개 분야 사업자 간 분쟁을 조정한다.