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[인사] 경찰청

임태환 기자
임태환 기자
입력 2026-04-17 18:43
수정 2026-04-17 18:43
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■경찰청 ◇경무관 전보 △경찰청 치안정보국 치안정보심의관 김성준 △경찰청 국가수사본부 전기통신금융사기 통합대응단장 오창배 △경찰청 국가수사본부 형사국 과학수사심의관 이미경 △경찰청 기획조정관실(자치경찰기획단장) 이영철 △경찰청(공직기강비서관실) 배용석 △경찰청(국무조정실) 정문석 △경찰대학 교무처장 김기종 △중앙경찰학교 교수부장 이승열 △경찰수사연수원장 노규호 △서울특별시경찰청 경비부장 이관형 △서울특별시경찰청 수사부장 오승진 △서울특별시경찰청 광역수사단장 박찬우 △서울특별시경찰청 안보수사부장 최은정 △서울특별시경찰청 생활안전교통부장 이진수 △서울특별시경찰청 기동단장 박경정 △서울특별시경찰청 서울영등포경찰서장 여진용 △서울특별시경찰청 서울관악경찰서장 김광식 △서울특별시경찰청 서울강서경찰서장 김상희 △부산광역시경찰청 생활안전부장 최병윤 △대구광역시경찰청 공공안전부장 임태오 △대구광역시경찰청 생활안전부장 박재석 △대구광역시경찰청 대구수성경찰서장 송재준 △인천광역시경찰청 공공안전부장 곽창용 △인천광역시경찰청 수사부장 이윤 △인천광역시경찰청 인천남동경찰서장 임현규 △광주광역시경찰청 생활안전부장 김만수 △대전광역시경찰청 수사부장 오동욱 △대전광역시경찰청 생활안전부장 김종관 △울산광역시경찰청 공공안전부장 송승현 △울산광역시경찰청 수사부장 최준영 △울산광역시경찰청 생활안전부장 박대식 △세종특별자치시 경찰청장 김홍근 △경기도남부경찰청 공공안전부장 유재용 △경기도남부경찰청 광역수사단장 송병선 △경기도남부경찰청 수원영통경찰서장 이동우 △경기도남부경찰청 화성동탄경찰서장 문봉균 △경기도북부경찰청 공공안전부장 임동균 △경기도북부경찰청 고양경찰서장 박정원 △경기도북부경찰청 파주경찰서장 최종상 △강원특별자치도경찰청 수사부장 이충섭 △강원특별자치도경찰청 원주경찰서장 정한규 △충청북도경찰청 수사부장 강일구 △충청북도경찰청 생활안전부장 장한주 △충청남도경찰청 공공안전부장 손창현 △충청남도경찰청 수사부장 김근만 △충청남도경찰청 생활안전부장 민윤기 △전북특별자치도경찰청 공공안전부장 김상형 △전북특별자치도경찰청생활안전부장 빈중석 △전라남도경찰청 공공안전부장 강일웅 △전라남도경찰청 수사부장 고영재 △전라남도경찰청 생활안전부장 조우종 △경상북도경찰청 공공안전부장 양승호 △경상북도경찰청 수사부장 박종삼 △경상북도경찰청 생활안전부장 정관호 △경상남도경찰청 생활안전부장 이정철 △경상남도경찰청 창원중부경찰서장 호욱진

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