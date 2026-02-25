[인사]단국대

[인사]단국대

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-02-25 17:04
수정 2026-02-25 17:04
△교학부총장 겸 혁신융합대학장 김재일 △천안부총장 겸 산학협력융합대학장 겸 글로벌화학융합연구원장 허승욱 △대외부총장 박성완 △연구산학부총장 오좌섭 △대학원장 신은종 △행정법무대학원장 이종구 △보건·스포츠대학원장 이호성 △사회과학대학장 가상준 △AI융합대학장 최종무 △프리무스국제대학장 조한승 △공공인재대학장 겸 공공·경영대학원장 김태연 △비서실장 최호진 △연구처장 박선호 △대학원 교학처장 이상헌 △학생처장 겸 사회봉사단장 윤미선 △대외협력처장 임수경 △취창업지원처장 겸 대학일자리플러스센터장 유현실 △총무인사처장 김성상 △재무관리처장 박상찬 △생활관장 조찬홍 △천)입학처장 백한승 △천)평생교육원장 조희경 △천)생활관장 채수형 △단국G-RISE사업단장 조완제 △단국C-RISE사업단장 이재원 △차세대반도체사업단장 강정원 △연구처 부처장 박희정 △취창업지원처 부처장 김경섭 △대외협력처 부처장 최성희 △산학협력단 부단장 박주동 △DKU아너스센터장 이환수 △SW·AI기초교육센터장 유시환 △SW·AI융합교육센터장 김동재 △동양학연구원장 배은한.

천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
