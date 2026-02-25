[인사] 아주대학교·아주대학교의료원

■아주대학교
◇보직 임명
△대학원장 김상인 △첨단ICT융합대학장 이정원 △첨단바이오융합대학장 윤현철 △법학전문대학원장 조지만 △공학대학원장 이진우 △교통·모빌리티대학원장 이상수 △교무혁신처장 윤태영 △학생처장 권순선 △기획처장 장우진 △입학처장 최명원 △국제협력처장 김태봉 (이상 신임) △소프트웨어융합대학장 강경란 △공공정책대학원장 권혁성 △국제대학원장 장병윤 (이상 연임)
■아주대학교의료원
◇보직 임명
△보건대학원장 이윤환 △진료부원장 강석윤 (이상 신임) △임상치의학대학원장 김영호 △첨단의학연구원장 김철호 △교육인재개발부원장 윤승현 (이상 연임)
이상 3월 1일자
