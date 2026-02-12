[인사]농림축산식품부

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[인사]농림축산식품부

입력 2026-02-12 16:40
수정 2026-02-12 16:40
■농림축산식품부

◇국장급 전보

△감사관 주원철

◇과장급 전보

△친환경농업과장 곽기형△국립농산물품질관리원 인증관리과장 김민욱△국립농산물품질관리원 강원지원장 안규정△국립농산물품질관리원 전북지원장 한종현△국립농산물품질관리원 전남지원장 박은엽△국립농산물품질관리원 제주지원장 최윤석△국립종자원 종자산업지원과장 이남윤△국립종자원 동부지원장 이영구△국립종자원 제주지원장 김성구

◇과장급 파견

△지방시대위원회 이상훈

◇과장급 승진

△사행산업통합감독위원회 최은철△그린바이오산업팀장 이승욱△농림축산검역본부 연구기획과장 이원형
김중래 기자
