[인사]농림축산식품부

■농림축산식품부
◇국장급 전보
△감사관 주원철
◇과장급 전보
△친환경농업과장 곽기형△국립농산물품질관리원 인증관리과장 김민욱△국립농산물품질관리원 강원지원장 안규정△국립농산물품질관리원 전북지원장 한종현△국립농산물품질관리원 전남지원장 박은엽△국립농산물품질관리원 제주지원장 최윤석△국립종자원 종자산업지원과장 이남윤△국립종자원 동부지원장 이영구△국립종자원 제주지원장 김성구
◇과장급 파견
△지방시대위원회 이상훈
◇과장급 승진
△사행산업통합감독위원회 최은철△그린바이오산업팀장 이승욱△농림축산검역본부 연구기획과장 이원형
◇국장급 전보
△감사관 주원철
◇과장급 전보
△친환경농업과장 곽기형△국립농산물품질관리원 인증관리과장 김민욱△국립농산물품질관리원 강원지원장 안규정△국립농산물품질관리원 전북지원장 한종현△국립농산물품질관리원 전남지원장 박은엽△국립농산물품질관리원 제주지원장 최윤석△국립종자원 종자산업지원과장 이남윤△국립종자원 동부지원장 이영구△국립종자원 제주지원장 김성구
◇과장급 파견
△지방시대위원회 이상훈
◇과장급 승진
△사행산업통합감독위원회 최은철△그린바이오산업팀장 이승욱△농림축산검역본부 연구기획과장 이원형
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지