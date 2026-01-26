[인사]

[인사]

입력 2026-01-26 00:04
수정 2026-01-26 00:04
■국가보훈부 ◇국장급 승진 △국립대전현충원장 김정연 ◇과장급 전보 △보훈단체수익사업담당관 김명호△보훈기록관리과장 어문용△국립서울현충원 관리과장 송현숙△국립괴산호국원장 강대원△경북북부보훈지청장 전선희

■원자력안전위원회 ◇국장급 승진 △기획조정관 김기환△안전정책국장 임시우

■한국은행 ◇부서장 보임 △윤리경영실장 김상규△지속가능성장실장 최영주△커뮤니케이션국장 이석우△정보보호실장 이재율△경제통계1국장 김영환△금융업무국장 김태정△프랑크푸르트사무소장 강태수△런던사무소장 서평석△북경사무소장 이재화△상해주재 김 철△감사실장 신재혁△목포본부장 김준철△광주전남본부장 황광명 △충북본부장 송대근△인천본부장 최병오△경기본부장 진수원△경남본부장 성광진△포항본부장 이덕배△강남본부장 최인방 ◇1급 승진 △기획협력국 신현길△IT전략국 하혁진△경제모형실장 이정익△통화정책국 박영환△국제협력국 곽상곤△인천본부장 최병오△인사경영국소속 송상진△인사경영국소속 송재창△인사경영국소속 정흥순

2026-01-26 23면
