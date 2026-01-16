■우리카드 ◇임원 신규 선임△IT본부 상무 김광혁
■KBS △보도시사본부 재난미디어센터장 김성한△보도시사본부 보도국 주간(편집) 이석재△보도시사본부 보도국 주간(취재1) 이재원△보도시사본부 보도국 주간(취재2) 조성원△보도시사본부 디지털뉴스국장 김덕원△보도시사본부 보도영상국장 오승근
■중앙그룹 ◇중앙일보△Innovation Lab장 강기헌△마케팅솔루션3팀장 김문종△솔루션기획2팀장 한재동 ◇타운보드중앙△운영지원팀장 박상윤
