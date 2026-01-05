[인사] 한국기자협회, 평화방송, 스트뉴스

■한국기자협회 △편집국 부장대우 김주민 △사무국 차장대우 김건우
■CPBC 가톨릭평화방송·평화신문 △WYD미디어센터 전략기획팀장 최은진 △〃 콘텐츠기획팀장 정병창 △〃 디지털플랫폼팀장 정희용 △기획국 기획편성팀장 임지영 △제작국 영상제작팀장 양주한 △〃 라디오제작팀장 신의석 △〃 문화선교팀장 문수영 △보도국 편집팀장 조은일 △기술국 라디오기술팀장 김황성 △마케팅국 광고사업팀장 유현성 △〃 선교후원팀장 이장희
■스트레이트뉴스 △경영자문 이근영 △편집국장 겸 전무 이영태 △AI연구소 소장 이희창
