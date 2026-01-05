[인사] 경향신문

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사] 경향신문

입력 2026-01-05 18:26
수정 2026-01-05 18:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
■경향신문 ◇부국장 △사장실장 최민영 △편집국 뉴스총괄 겸 정치·국제에디터 김진우 △〃 문화에디터 겸 문화부장 이용욱 △〃 콘텐츠유통·비주얼에디터 정덕균 △〃 스포츠경향 편집부장 남민배 △〃 〃 편집부 선임기자 진현주 △〃 콘텐츠편집부 콘텐츠편집1팀 최혁곤 △미디어전략실 정보기술팀 이원재 ◇부장 △편집국 정치부장 강병한 △〃 라이프팀장 이유진 △〃 교열부장 이지순 △경영기획실 경영기획팀장 겸 감사팀장 민기혜 △독자마케팅국 마케팅1팀장 배태진 △편집국 정치부 정환보 △〃 국제부 박은경 △〃 산업부 이성희 △〃 전국사회부 강현석 △〃 〃 류인하 △〃 이기자 △〃 콘텐츠편집부 콘텐츠편집1팀 채희현 △〃 〃 콘텐츠편집3팀 임지영 △경영기획실 기획인사팀 이동욱 △독자마케팅국 마케팅1팀 권민오 △〃 〃 정영길 △공무국 윤전1팀 이기경 △〃 윤전2팀 손창근 △〃 기술관리팀 한국 △광고국 광고2팀 윤철웅

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로