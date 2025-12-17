[인사]

[인사]

입력 2025-12-17 00:49
수정 2025-12-17 00:49
■기획재정부 ◇실장급 승진△예산실장 조용범△세제실장 조만희

■동아미디어그룹 ◇동아일보 △콘텐츠기획본부장 김기용△문화사업본부장 김윤종△논설위원실 논설위원 김창덕△출판국 디지털랩장 홍중식 ◇채널A△상무 윤정화△콘텐츠전략본부장 정회욱△스튜디오D 본부장 서혜승△비즈니스기획본부장 하임숙△콘텐츠전략본부 콘텐츠세일즈팀장 민정호△콘텐츠전략본부 콘텐츠파이프팀장 이정원△ 콘텐츠전략본부 콘텐츠밸류업팀장 최화정

2025-12-17 27면
