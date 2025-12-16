[인사]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사]

입력 2025-12-16 00:12
수정 2025-12-16 00:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
■아시아투데이 △편집국 산업1부장 최원영△편집국 산업2부장 윤경현

■교보생명 ◇전무 승진△영업지원담당 겸 컨설턴트불편지원센터장 손영대 △우수조직순증담당 이관상△신사업기획담당 이철△리스크관리담당 박종길 ◇상무 신규 선임△강남권역담당 배대근△부산권역담당 노현우△법인1본부장 권범석△건강보장사업부장 최지광△정보보안담당 김보경△대체투자사업본부장 박정범△투자자산관리담당 장재웅△선임계리사 양회은△현업AI지원담당 박성주△비서팀장 김지영 △AX전략팀장 박창원

■현대해상 ◇부사장 선임△CIAO 이창욱△윤리경영실 부실장 최재혁△기획관리부문장 정규완△개인영업부문장 김도회 ◇상무 선임△ 경영기획본부장 조영택△인사총무본부장 이용진△경인지역단장 윤종식△영남지역단장 이제영△AM2본부 오정출△일반보험기획본부장 이상수△기업영업1본부장 박민호△법인컨설팅본부장 문정교△재무기획본부장 최민엽

2025-12-16 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
교보생명에서 새로 전무로 승진한 직책은 몇 개인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로