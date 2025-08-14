[인사] 덕성여자대학교

△학생·인재개발처 대학일자리본부 진로취업지원센터장 겸 현장실습지원센터장 최미선 (전 평생교육원 교학행정과장)
△차미리사교양대학 교학과장 겸 미래인재대학 교학과장 이유진 (전 교무처 교무과장 겸 학생서비스센터장)
△대학교육혁신원 교수학습개발센터장 겸 교육혁신센터장 박경희 (전 차미리사교양대학 교학과장 겸 미래인재대학 교학과장)
△교무처 교무과장 겸 학생서비스센터장 장영수 (전 학생·인재개발처 대학일자리본부 진로취업지원센터장 겸 현장실습지원센터장)
△기획처 성과관리과 겸 RISE사업단 RISE사업팀장 박두수 (전 교무처 교무과)
이상 8월 18일자
△차미리사교양대학 교학과장 겸 미래인재대학 교학과장 이유진 (전 교무처 교무과장 겸 학생서비스센터장)
△대학교육혁신원 교수학습개발센터장 겸 교육혁신센터장 박경희 (전 차미리사교양대학 교학과장 겸 미래인재대학 교학과장)
△교무처 교무과장 겸 학생서비스센터장 장영수 (전 학생·인재개발처 대학일자리본부 진로취업지원센터장 겸 현장실습지원센터장)
△기획처 성과관리과 겸 RISE사업단 RISE사업팀장 박두수 (전 교무처 교무과)
이상 8월 18일자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지