[인사] 덕성여자대학교

[인사] 덕성여자대학교

입력 2025-08-14 14:53
수정 2025-08-14 14:53
△학생·인재개발처 대학일자리본부 진로취업지원센터장 겸 현장실습지원센터장 최미선 (전 평생교육원 교학행정과장)

△차미리사교양대학 교학과장 겸 미래인재대학 교학과장 이유진 (전 교무처 교무과장 겸 학생서비스센터장)

△대학교육혁신원 교수학습개발센터장 겸 교육혁신센터장 박경희 (전 차미리사교양대학 교학과장 겸 미래인재대학 교학과장)

△교무처 교무과장 겸 학생서비스센터장 장영수 (전 학생·인재개발처 대학일자리본부 진로취업지원센터장 겸 현장실습지원센터장)

△기획처 성과관리과 겸 RISE사업단 RISE사업팀장 박두수 (전 교무처 교무과)

이상 8월 18일자
