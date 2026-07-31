올해 부산국제영화제 개막식 사회자에 ‘파친코’ 배우 김민하

세줄 요약 부산국제영화제가 올해 개막식 사회자로 애플TV 시리즈 ‘파친코’의 배우 김민하를 선정했다. 영화제는 경쟁부문을 안착시키며 국제적 위상을 높이고 있다며, 새 도약을 함께할 단독 사회자로 성장세가 뚜렷한 김민하를 택했다. 개막식 사회자 김민하 선정

경쟁부문 안착과 위상 강화

파친코·다양한 수상 경력

이미지 확대 배우 김민하. 부산국제영화제 제공 닫기 이미지 확대 보기 배우 김민하. 부산국제영화제 제공

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올해 부산국제영화제 개막식 사회자로 애플TV 시리즈물 ‘파친코’ 출연 배우 김민하가 선정됐다.부산국제영화제는 “영화제가 지난해 경쟁부문을 도입해 성공적으로 안착시키며 국제적 위상을 더욱 공고히 하고 있다”면서 “이 새로운 도약의 여정을 함께할 개막식 단독 사회자로 현시점 가장 또렷하게 성장하고 있는 배우 김민하를 선정했다”고 31일 밝혔다.김민하는 2016년 데뷔해 스크린과 TV를 넘나들고 있다. 이민진 작가 원작 소설을 애플TV가 시리즈로 만든 ‘파친코’에서 젊은 선자 역을 맡아 열연했다. 시대의 격랑 속에서도 강인한 삶을 살아가는 인물을 섬세하고 밀도 있게 그려냈다. 이에 따라 2022 아시안아메리칸어워즈 TV부문 신인상을 거머쥐었다.이후 드라마 ‘조명가게’(2024), ‘내가 죽기 일주일 전’(2025), ‘태풍상사’(2025), 영화 ‘하나 코리아’(2026) 등 다양한 장르를 오가며 연기 스펙트럼을 넓히고 있다.2025 서울드라마어워즈 국제경쟁부문 여자연기자상, 2025 청룡시리즈어워즈 신인여우상, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 여자배우상(라이징스타) 등을 받았다.올해 서른한 번째를 맞은 부산국제영화제는 오는 10월 6~15일 부산 영화의전당 일대에서 열린다.