세줄 요약 동덕여대 제11대 총장에 임세진 약학대학 교수가 선임됐다. 임 신임 총장은 중앙대와 미국 위스콘신대에서 약학을 전공했고, 동덕여대에서 기획처장과 교무처장을 지냈다. 남녀공학 전환과 AI·공학 중심 체제 전환을 핵심 혁신 과제로 제시했다. 동덕여대 제11대 총장에 임세진 교수 선임

약학 전공·교내 보직 경험 갖춘 내부 인사

남녀공학 전환·AI 공학 중심 혁신 제시

이미지 확대 임세진 동덕여대 신임 총장. 동덕여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 임세진 동덕여대 신임 총장. 동덕여대 제공

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동덕여자대학교 제11대 총장에 임세진 동덕여대 약학대학 교수가 선임됐다.학교법인 동덕학원은 지난 28일 이사회를 열고 총장후보자 5명 가운데 임세진(64) 교수를 제11대 총장으로 선임했다고 30일 밝혔다.임 신임 총장은 중앙대 약학대학을 졸업한 뒤 미국 위스콘신대 매디슨캠퍼스 약학대학에서 박사학위를 취득했다. 1995년 동덕여대 약학대학 교수로 부임해 기획처장과 교무처장 등을 역임했다.임 총장은 총장 후보자 소견발표회에서 대학 혁신 과제로 ‘남녀공학 전환’과 ‘AI·공학 중심 체제 전환’을 제시했다. 또한 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 QS 세계대학평가 경쟁력 제고와 외국인 유학생 유치 채널 다변화 등을 추진하겠다는 구상을 밝혔다.임 신임 총장은 “동덕의 전통 위에 변화와 혁신을 더해 새로운 100년을 열겠다”며 “구성원과 함께 지속가능한 혁신을 추진해 미래 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.