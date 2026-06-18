구자용 나인스 대표, 동촌종합사회복지관에 100만원 기부

세줄 요약 구자용 나인스 대표가 대구 동촌종합사회복지관에 100만원을 전달해 한부모 가정의 주거환경 개선을 도왔다. 후원금은 노후 현관문 교체와 도어락 설치에 사용돼 외부 침입과 절도 우려를 줄이는 데 활용됐다. 복지관은 취약계층 지원을 이어가겠다고 밝혔다. 구자용 대표, 복지관에 100만원 기부

한부모 가정 현관문·도어락 지원

주거안전 개선과 지역 나눔 확산

이미지 확대 스포츠 기부 플랫폼 구자용 대표(왼쪽)가 대구 동촌종합사회복지관에 한부모 가정 주거 환경 개선을 위한 후원금 100만원을 전달하고 있다. 동촌종합사회복지관 제공 닫기 이미지 확대 보기 스포츠 기부 플랫폼 구자용 대표(왼쪽)가 대구 동촌종합사회복지관에 한부모 가정 주거 환경 개선을 위한 후원금 100만원을 전달하고 있다. 동촌종합사회복지관 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구 동촌종합사회복지관(관장 정병주)은 스포츠 기부 플랫폼 나인스 구자용 대표가 한부모 가정 주거환경 개선을 위한 후원금 100만원을 전달했다고 18일 밝혔다.후원금은 주거환경이 열악한 지역 내 한부모 가정을 대상으로 한 현관문 교체나 도어락 설치 사업에 사용됐다. 이들 가정은 평소 현관문을 비롯한 안전장치 노후화로 외부인 침입이나 절도 등 범죄 발생을 우려해왔다.구 대표는 “작은 나눔이지만 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 변화를 줄 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회를 위한 나눔을 지속해 나가겠다”고 말했다.한편, 동촌종합사회복지관은 지역 내 다양한 복지서비스와 지원사업을 통해 주민들의 삶의 질 향상과 복지 증진에 힘쓰고 있다.동촌종합사회복지관 관계자는 “한부모 가정의 안전한 생활을 위해 뜻깊은 후원을 해주신 데 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 취약계층의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.