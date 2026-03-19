이현철 한국석유공사 신임 상임감사위원 취임

이미지 확대 취임사를 하는 이현철 한국석유공사 신임 상임감사위원. 한국석유공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 취임사를 하는 이현철 한국석유공사 신임 상임감사위원. 한국석유공사 제공

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이현철 한국석유공사 신임 상임감사위원이 울산 석유공사 본사에서 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다. 이 감사위원은 서울신학대학교를 졸업하고 제6·7대 경기도 광주시의회 의원, 국회의장 비서관, 수원시청 대외협력사무소장 등을 역임했다.