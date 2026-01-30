사이버한국외국어대학교 제7대 총장에 문휘창 교수 취임

2026 밀라노 올림픽
사이버한국외국어대학교 제7대 총장에 문휘창 교수 취임

입력 2026-01-30 10:16
수정 2026-01-30 10:16
문휘창 사이버한국외국어대학교 제7대 총장. 사이버한국외대 제공
문휘창 사이버한국외국어대학교 제7대 총장. 사이버한국외대 제공


문휘창 서울대학교 국제대학원 명예교수가 사이버한국외국어대학교 제7대 총장으로 취임한다. 임기는 다음달 1일부터 4년간이다.

문 신임 총장은 미국 워싱턴대학교에서 경영학 박사학위를 받았으며, 국제경쟁력연구원 이사장, 서울과학종합대학원대학교 총장, 서울대 국제대학원 원장, 대한민국 투자홍보대사, 유엔무역개발회의 자문위원 등을 역임했다.

게이오대, 히토츠바시대, 북경사범대, 중국과학원, 알토대, 스톡홀름대, 뉴욕주립대, 스탠포드대 등에서 초청 강의했고, ‘AI시대의 경영전략’, ‘The Strategy for Korea’s Economic Success’, ‘The Art of Strategy: Sun Tzu, Michael Porter, and Beyond’ 등의 저서와 연구 논문을 발표했다.

취임식은 다음달 2일 오전 11시 사이버한국외대 사이버관 대강당에서 열린다.

위로