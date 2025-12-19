포항 기계중, 제2회 사제동행 스키 캠프…전교생 25명 참가

방금 들어온 뉴스

포항 기계중, 제2회 사제동행 스키 캠프…전교생 25명 참가

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-12-19 10:27
수정 2025-12-19 10:27
포항 기계중(교장 이동훈)은 최근 강원 정선 하이원리조트에서 사제동행 스키·보드 캠프를 가졌다고 19일 밝혔다. 기계중 제공
포항 기계중(교장 이동훈)은 강원 정선 하이원 리조트에서 사제동행 스키·보드 캠프를 가졌다고 19일 밝혔다. 캠프에는 분교 포함 전교생 25명이 참가했다.

지난해에 이어 2회째 진행된 이번 캠프는 평소 겨울스포츠를 체험하기 어려운 농촌 지역 학생들을 위해 마련됐다. 캠프에서는 학생과 교사가 팀을 이뤄 스키 강습을 하면서 공동체 의식을 기르는 계기가 됐다고 학교 측은 설명했다.

학생들은 캠프 진행 전 안전사고 예방을 위한 사전 교육을 받고, 수준별로 체험 장소와 강습 난이도를 달리해 교육 효과가 더욱 컸다.

이동훈 기계중 교장은 “이번 스키캠프를 통해 도전정신, 인내와 끈기, 공동체 역량을 배우고, 서로를 이해하는 의미 있는 시간이 됐길 바란다”고 말했다.

포항 민경석 기자
위로