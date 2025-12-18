한국조직학회, 차기 회장에 최천근 한성대 교수 선임

이미지 확대
최천근 한성대 교수. 한국조직학회 제공
한국조직학회는 지난 17일 한성대학교에서 ‘2025년 제5차 학술대회 및 정기총회’를 열고 2026년 신임 학회장으로 최천근 한성대 사회과학부 교수를 선임했다고 18일 밝혔다.
최 교수는 미국 플로리다주립대학교 행정학 박사학위를 취득하고, 현재 한성대 행정대학원장직을 맡고 있다. 행정안전부 정책자문위원, 기획재정부 공공기관 경영평가 위원, 대통령 직속 자치분권위원회 자치경찰특위 위원, 영문학술지 ‘국제 공공행정 및 컨설팅 저널’(international journal of public administration and consulting) 편집위원장 등을 거쳤다.
최 신임 학회장은 “조직 연구의 학문적 깊이를 더욱 강화하는 한편, 급변하는 행정환경과 디지털 전환, 지방소멸 등 시대적 과제에 대응하는 공공조직 연구의 사회적 역할을 확대해 가겠다”고 밝혔다.
