어린이 영양제 생산 기업 키즈프로 ‘2025년 대한민국 브랜드 대상’ 수상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

어린이 영양제 생산 기업 키즈프로 ‘2025년 대한민국 브랜드 대상’ 수상

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-09-09 15:38
수정 2025-09-09 15:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김동혁 키즈프로 대표가 ‘2025년 대한민국 브랜드 대상’ 어린이 영양제 부문 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 키즈프로 제공
김동혁 키즈프로 대표가 ‘2025년 대한민국 브랜드 대상’ 어린이 영양제 부문 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 키즈프로 제공


키즈프로는 ‘2025년 대한민국 브랜드 대상’에서 어린이 영양제 부문 대상을 수상했다고 9일 밝혔다.

2025년 대한민국 브랜드 대상은 대한민국베스트브랜드협회가 주최하고 대한민국엔터테인먼트협회, 장철민 더불어민주당 의원실, 브랜드가치연구소가 주관하는 행사다. 국가 브랜드 가치를 높이고 경쟁력을 강화에 기여한 기업, 브랜드, 인물을 선정해 시상한다.

키즈프로는 차별화한 제품력과 철저한 품질 관리, 소비자 신뢰를 바탕으로 성장했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 키즈프로는 성장기 아동에게 꼭 필요한 균형 잡힌 영양소를 제공하는 것을 최우선 가치로 삼고 있다는 게 업체 측 설명이다.

키즈프로는 제품 안정성과 신뢰성 확보를 위해 풍기인삼공사영농조합법인과 업무 협약을 맺고 엄격한 제조 및 품질 관리시스템을 도입했다. 국내외 전문 연구진과의 협업을 통해 과학적 근거가 확실한 성분만을 사용하고 있다는 게 키즈프로 관계자의 설명이다.

또 키즈프로는 ‘건강한 미래를 준비하는 파트너’라는 브랜드 철학을 이뤄내기 위해 환경을 고려한 친환경 패키징을 도입하고, 봉사활동 등 사회공헌 활동도 이어가고 있다.

한편, 키즈프로는 이번 수상을 계기로 국내 어린이 건강기능식품 시장을 넘어 해외 시장도 공략할 계획이다.

김동혁 키즈프로 대표는 “이번 수상은 소비자분들이 보내주신 신뢰와 사랑 덕분”이라며 “앞으로도 안전성과 효과를 최우선으로 한 제품을 선보이며 더 많은 가정에 건강한 내일을 선물하겠다”고 밝혔다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로