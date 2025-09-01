박훈 서울시립대 교수, 행정안전부 제4기 지방세발전위원회 위원장 선임

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
박훈 서울시립대 교수. 서울시립대 제공
서울시립대는 박훈(대외협력부총장) 본교 교수가 지난달 28일 행정안전부 제4기 지방세발전위원회 위원장으로 선임됐다고 1일 밝혔다.
해당 위원회는 지방세 발전 중장기 방안과 지방세 관계법 개정안 논의, 기타 지방세 제도 관련 정책 자문 등 지방세제 분야에 특화한 정부 자문 및 정책 제언 역할을 수행한다.
박훈 교수는 2003년 서울시립대 세무학과 교수로 임용된 후 2011년 교수 출신으로는 첫 국세청 납세자보호관(개방직 국장)으로 임명됐으며, 조세심판원 비상임심판관, 기재부 세제발전심의위원회 위원, 대통령실 재정개혁특별위원회 위원, 한국지방세학회장을 역임했다.
문성호 서울시의원 “홍제3구역주택재건축정비사업조합과 무악재성당간의 합의 진심으로 환영”
문성호 서울시의원(국민의힘, 서대문2)이 지난달 29일 서대문구청에서 이루어진 홍제3구역주택재건축정비사업 조합과 천주교서울대교구유지재단과의 무악재성당 관련 협의가 드디어 이뤄짐에 감사의 인사를 전했으며, 10년 넘도록 묵혔던 사업이 드디어 진행됨에 따라 무악재성당이 절대 부적절한 사안을 강요받거나 부당한 대우를 받는 일이 없도록 적극적으로 도울 것을 약속했다. 문 의원은 “홍제3구역주택재건축정비사업조합과 천주교서울대교구유지재단 하 무악재성당의 관련 협의가 드디어 이뤄졌다. 10년이 넘도록 묵혔던 사업이 드디어 이뤄지는 역사적인 순간이나 다름없다. 서대문구청에 큰 미소가 떴다. 홍제2동의 10년 넘도록 묵혀진 숙원이자 기나긴 세월 간 지연되어 온 사업에 드디어 파란불이 떴다”라며 축하의 말을 전했다. 이어 문 의원은 “그간 오해와 갈등으로 빚어진 골짜기로 인해 조합원은 조합원대로 피해를 입고, 무악재성당 신자분들은 그 불편한 기류 속에서 지내느라 얼마나 큰 어려움이 있었는지를 생각한다면 참으로 다행인 일이다. 이제 함께 손을 맞잡아 그 골짜기를 메우고 그 위에 아름다운 미래를 만들어가는 일만 남았다”고 예찬했다. 또한 문 의원은 “무엇보다도 무거운 마음이겠
서울시의회 바로가기
최근에는 한국세법학회장, 국정기획위원회 자문위원, 국세청 미래혁신추진단 위원, 서울시립대 대외협력부총장으로 활동하고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지