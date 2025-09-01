박훈 서울시립대 교수, 행정안전부 제4기 지방세발전위원회 위원장 선임

이미지 확대 박훈 서울시립대 교수. 서울시립대 제공 닫기 이미지 확대 보기 박훈 서울시립대 교수. 서울시립대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시립대는 박훈(대외협력부총장) 본교 교수가 지난달 28일 행정안전부 제4기 지방세발전위원회 위원장으로 선임됐다고 1일 밝혔다.해당 위원회는 지방세 발전 중장기 방안과 지방세 관계법 개정안 논의, 기타 지방세 제도 관련 정책 자문 등 지방세제 분야에 특화한 정부 자문 및 정책 제언 역할을 수행한다.박훈 교수는 2003년 서울시립대 세무학과 교수로 임용된 후 2011년 교수 출신으로는 첫 국세청 납세자보호관(개방직 국장)으로 임명됐으며, 조세심판원 비상임심판관, 기재부 세제발전심의위원회 위원, 대통령실 재정개혁특별위원회 위원, 한국지방세학회장을 역임했다.최근에는 한국세법학회장, 국정기획위원회 자문위원, 국세청 미래혁신추진단 위원, 서울시립대 대외협력부총장으로 활동하고 있다.