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입력 2026-09-14 20:55
수정 2026-09-14 20:55
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●김영제씨 별세, 김동우·은주·현주·효주·동민씨 부친상, 안호(국가유산청 대변인)·안재홍·이문행씨 장인상=12일 세종 충남대병원 쉴낙원, 발인 15일. (044)863-4444

●강삼섭씨 별세, 강길수(롯데리아 신부여점 대표)·인경씨 부친상, 강광우(중앙일보 머니랩부 기자)씨 장인상=14일 광명 중앙대병원, 발인 16일. 1811-7800

2026-09-15 21면
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