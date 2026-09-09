이이·신사임당 화폐영정 그린 이종상 화백 별세

세줄 요약 5000원권의 율곡 이이와 5만원권의 신사임당 영정을 그린 이종상 화백이 8일 별세했다. 향년 88세다. 국전 특선으로 두각을 나타냈고, 루브르 벽화와 국가표준영정, 독도 그림 등으로 한국 미술사에 발자취를 남겼다. 5000원권·5만원권 영정 제작 화백 별세

국전 특선, 루브르 벽화, 국가표준영정 활동

서울대 교수·미술관장 역임, 후학 양성

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5000원권과 5만원권 지폐에 율곡 이이(1536∼1584)와 신사임당(1504∼1551) 영정을 그린 이종상 화백이 8일 별세했다. 88세.1938년 충남 예산에서 태어난 고인은 서울대에서 동양화를 전공했다. 1961년 제10회 대한민국미술전람회(국전)에서 대장간 풍경을 그린 ‘장’(匠)을 출품해 특선을 받았다. 최연소 국전 추천 작가로 선정됐다.1975년 미국 텍사스에서 첫 초대 개인전을 열었으며 1997년에는 프랑스 외무성 초청을 받아 루브르 박물관 카루젤 샤를 5세 홀에 71.3ｍ 벽화를 선보이기도 했다.고인은 생전 11점의 국가표준영정과 여러 역사 기록화를 남겼으며, 율곡 이이의 모습을 담은 5000원권에 이어 2008년에는 5만원권 화폐 속 신사임당 영정을 제작했다.고인은 서울대 교수를 거쳐 서울대 미술관장을 역임하며 후학 양성에도 힘썼다. 1977년부터 독도 그림을 꾸준히 그리며 ‘독도문화심기운동 본부장’을 맡기도 했다. 2004년에는 대한민국예술원 회원으로 선출됐다.빈소는 서울 성북구 고려대 안암병원에 마련됐으며 발인은 11일이다.