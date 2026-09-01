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부고=김광호 EBS 편성센터장 모친상 등

입력 2026-09-01 19:37
수정 2026-09-01 19:37
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황갑근씨 별세, 김광호(EBS 편성센터장)씨 모친상 = 1일 강원대학교병원 장례식장, 발인 3일. (033)254-5611

김춘화씨 별세, 김지혜·지영(토요경제신문 경제산업부장)·지은씨 모친상, 이강희·임종호·변정석씨 장모상 = 1일 쉴낙원 김포장례식장, 발인 3일. (031)449-1009

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