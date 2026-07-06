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입력 2026-07-06 23:37
수정 2026-07-06 23:37
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●이운환씨 별세, 이태현·정아씨 부친상, 노형석(한겨레 기자)씨 장인상 = 5일 서울성모병원, 발인 8일. (02)2258-5919

●권형주씨 별세, 김민수씨 부인상, 김미화(쿠팡 홍보실 이사)·미현·동휘씨 모친상, 양회성(동아일보 사진부 차장)·나준현씨 장모상 = 4일 서울성모병원, 발인 8일. (02)2258-5940

2026-07-07 23면
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