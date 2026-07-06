피플 부고 [부고] 입력 2026-07-06 23:37 수정 2026-07-06 23:37 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/07/07/20260707023001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●이운환씨 별세, 이태현·정아씨 부친상, 노형석(한겨레 기자)씨 장인상 = 5일 서울성모병원, 발인 8일. (02)2258-5919●권형주씨 별세, 김민수씨 부인상, 김미화(쿠팡 홍보실 이사)·미현·동휘씨 모친상, 양회성(동아일보 사진부 차장)·나준현씨 장모상 = 4일 서울성모병원, 발인 8일. (02)2258-5940 2026-07-07 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지