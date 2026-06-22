[부고] 이진호 전자신문 논설실장 장인상, 심규호 전 전자신문 편집인 장모상

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[부고] 이진호 전자신문 논설실장 장인상, 심규호 전 전자신문 편집인 장모상

입력 2026-06-22 20:40
수정 2026-06-22 20:40
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●김종목씨 별세, 김혜경·언희·성태(대원건설 대표이사)씨 부친상, 이진호(전자신문 논설실장)·조강헌(개인사업)씨 장인상 = 21일, 경북 상주시 상주제일장례식장, 발인 23일. (054)531-4411

●김건순씨 별세, 김승호(사진작가)·명란·명혜씨 모친상, 심규호(전 전자신문 편집인)·정창현(삼성E＆A)씨 장모상, 최유경(프리즘커뮤니케이션즈)씨 시모상 = 21일, 삼성서울병원, 발인 23일. (02)3410-3151

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