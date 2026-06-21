‘나는 몰라요’ 가수 옥희 암 투병 끝에 별세

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
가수 옥희.
예우회 제공
예우회 제공
히트곡 ‘나는 몰라요’, ‘이웃사촌’으로 1970년대 인기를 누린 가수 옥희가 지난 20일 암 투병 끝에 별세했다. 73세.
고인은 5인조 걸그룹 서울시스터즈 리더로 데뷔했다. 그는 홍콩, 중동, 미국 등 세계 각지에서 활발한 공연을 펼쳤다. 귀국 후 1974년 ‘나는 몰라요’로 솔로 데뷔하며 국내 활동을 시작했다. 이 곡으로 MBC ‘10대 가수상’을 받았다.
이성배 서울시의원, 제12대 서울시의회 부의장 출마 선언… 김길영 의원과 ‘러닝메이트’ 출격
이성배 서울시의원(국민의힘·송파4)이 제12대 서울시의회 전반기 부의장 선거 출마를 공식 선언했다. 이 의원은 차기 국민의힘 대표의원에 도전하는 김길영 의원(국민의힘·강남6)과 러닝메이트로 정책 연대를 구축해 제12대 의회의 원활한 운영과 당의 결속을 이끌겠다는 계획이다. 이 의원은 제11대 서울시의회 국민의힘 대표의원과 예산결산특별위원장을 지내며 당내 이견 조율은 물론, 시정 견제와 협력 전반을 총괄해왔다. 특히 대표의원 재임 시절 오세훈 서울시장과 긴밀한 소통 창구를 구축, 서울시 주요 핵심 과제들이 의회 내에서 원활히 통과될 수 있도록 안정적인 당정 협력을 견인했다는 평가를 받는다. 그는 이번 부의장 선거 출마의 핵심 모토로 ‘일하는 의회, 일하는 부의장’을 제시했다. 이 의원은 출마의 변을 통해 “현재 우리 당이 소수 여당의 위치에 있는 만큼 개별적인 행보보다는 의원 전원이 다 함께 힘을 합쳐 실무적으로 일하는 구조를 만들어야 한다”며 “집행부와의 유기적인 협력을 바탕으로 의원들의 의정활동을 최일선에서 지원하고 실질적인 정책 성과를 도출하는 실무형 부의장이 되겠다”고 강조했다. 또한 러닝메이트로 나선 김 의원과의 협력 체계 구축도 강조했다. 차기
서울시의회 바로가기
1978년 복싱 세계 챔피언 출신 홍수환과 교제하며 딸을 얻었다. 얼마 지나지 않아 결별했으나 1995년 재결합해 화제가 됐다. 둘 사이에는 아들 1명과 딸 1명이 있다. 고인은 지난해 신장암 진단을 받고 투병해 왔다. 장례는 대한가수협회장으로 치러진다.
2026-06-22 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지