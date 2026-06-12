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[부고] 천연재(애드파워·애드파워씨엠씨 대표이사)씨 모친상

입력 2026-06-12 10:28
수정 2026-06-12 10:28
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●이정자 별세, 천승필씨 배우자상, 천연재(애드파워·애드파워씨엠씨 대표이사)·재원(신정회계법인 파트너)·재은·재현·창환(이노식스 이사) 모친상, 이준성(공간A＆D 대표이사)·손광명(동의대 전기공학과 교수)·이청(스타켐 대표이사)씨 빙모상, 김윤경·이수정씨 시모상 = 12일, 대구 파티마병원장례식장 5층 귀빈실, 발인 14일 오전 7시. (053)958-9000

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