피플 부고 [부고] 천연재(애드파워·애드파워씨엠씨 대표이사)씨 모친상 입력 2026-06-12 10:28 수정 2026-06-12 10:28 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/06/12/20260612500076 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●이정자 별세, 천승필씨 배우자상, 천연재(애드파워·애드파워씨엠씨 대표이사)·재원(신정회계법인 파트너)·재은·재현·창환(이노식스 이사) 모친상, 이준성(공간A＆D 대표이사)·손광명(동의대 전기공학과 교수)·이청(스타켐 대표이사)씨 빙모상, 김윤경·이수정씨 시모상 = 12일, 대구 파티마병원장례식장 5층 귀빈실, 발인 14일 오전 7시. (053)958-9000 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지