[부고]이인모(동아일보 강원주재 부장)씨 모친상

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[부고]이인모(동아일보 강원주재 부장)씨 모친상

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-06-08 14:16
수정 2026-06-08 14:16
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●장진남씨 별세, 이정모(파블로항공 방산 부문 대표)·인모(동아일보 강원주재 부장)·정미(봉의고 행정실 주무관)씨 모친상, 이미정(강원대 인문치료센터 연구원)씨 시모상 = 8일 춘천 교원예움 강원장례식장 304호, 발인 10일. (033)261-4441

김정호 기자
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