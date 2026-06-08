피플 부고 [부고]이인모(동아일보 강원주재 부장)씨 모친상 김정호 기자 입력 2026-06-08 14:16 수정 2026-06-08 14:16 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/06/08/20260608500142 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●장진남씨 별세, 이정모(파블로항공 방산 부문 대표)·인모(동아일보 강원주재 부장)·정미(봉의고 행정실 주무관)씨 모친상, 이미정(강원대 인문치료센터 연구원)씨 시모상 = 8일 춘천 교원예움 강원장례식장 304호, 발인 10일. (033)261-4441 김정호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지