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입력 2026-05-27 00:04
수정 2026-05-27 00:04
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●정종석씨 별세, 유은혜(전 사회부총리 겸 교육부 장관)씨 시모상, 장원우·인우·선우·민우씨 모친상, 이종구·서동석·김용환씨 장모상=25일 일산 동국대병원, 발인 28일. (031)961-9400

●김진웅씨 별세, 김희숙씨 남편상, 김재영(MBC 시사교양국 팀장·전 한국PD연합회장)·윤수(경남도교육청 주무관)씨 부친상, 김윤양(방송작가)씨 시부상, 조규복(한국교육학술정보원 책임연구원)씨 장인상=25일 대구파티마병원, 발인 28일. (053)940-8192

●박규남(전 한국프로축구연맹 부회장·성남일화 축구단 사장)씨 별세=25일 서울아산병원, 발인 28일. (02)3010-2000

●김옥자씨 별세, 윤승연(국립현대미술관 홍보관) 씨 모친상 = 26일 고려대 구로병원 장례식장, 발인 28일. (02)857-0444

2026-05-27 23면
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