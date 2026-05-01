‘대학 교재 종가’ 형설출판사 장지익 회장 별세

세줄 요약
- 형설출판사 장지익 회장 지난달 30일 별세
- 대학 교재·수험서 출판으로 ‘종가’ 평가
- 한국어 교재·이러닝으로 사업 확장
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장지익 회장. 유족 제공
전공별 대학 교재를 주로 펴낸 형설출판사의 장지익 회장이 지난달 30일 세상을 떠났다고 유족이 1일 전했다. 91세.
1934년 경북 칠곡에서 태어난 고인은 대구공업중학교를 졸업한 뒤 출판사에서 근무하다가 1959년 형설출판사를 설립했다. 형설출판사는 ‘일반화학’ 등 대학 교재와 ‘법학개론’ 등 수험서를 주로 출판하며 ‘대학 교재의 종가’로 불렸다.
한글학회와 함께 ‘KBS 한국어능력시험’, ‘외국인을 위한 KBS 생활한국어’ 교재를 펴냈고, 이를 토대로 ‘외국인을 위한 한국어능력시험’(KLT)을 만들었다. 2000년대 들어 ‘형설EMJ’를 통해 이러닝과 에듀테크 분야로 사업을 확장했다. 국민훈장 동백장(2003), 대통령 표창, 서울특별시 문화상을 받았다.
이새날 서울시의원 “2026 한강 대학가요제, 잠원한강공원 유치 환영”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 오는 5월 2일 잠원한강공원 다목적운동장에서 개최되는 ‘2026 한강 대학가요제’ 개최를 환영한다고 밝혔다. ‘2026 한강 대학가요제’는 2026년 5월 2일 오후 7시부터 10시까지 잠원한강공원 다목적운동장(신사나들목 앞)에서 열린다. 약 5000명의 시민이 참여하는 대규모 문화 축제로, 창작곡 경연 본선에 진출한 10개 팀의 무대가 펼쳐진다. 이와 함께 시민 참여형 체험 부스와 다채로운 축하 공연이 행사의 열기를 더할 예정이다. 행사 당일에는 낮 시간대 시민들이 참여할 수 있는 체험 부스가 운영되며, 본선 경연과 함께 스테이씨, 이무진, 비비, 옥상달빛 등 인기 아티스트들의 축하 공연이 이어져 한강을 찾은 시민들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다. 또한 대상 2000만원 등 총상금이 수여되는 창작곡 경연을 통해 청년 음악인들에게도 의미 있는 기회의 장이 될 것으로 기대된다. 이 의원은 “잠원한강공원은 시민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 대표적인 여가 공간으로, 이곳에서 청춘과 음악이 어우러지는 대규모 가요제가 열린다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “특히 대학생과 청년 예술인들이 자신의 창작
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유족은 부인 채계욱씨와 2남(장원혁<서울 조은플란트치과 원장>·장진혁<형설EMJ 대표>) 등이 있다. 빈소는 여의도성모병원 장례식장 3호실, 발인 3일 오전 7시.
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