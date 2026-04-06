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입력 2026-04-06 00:07
수정 2026-04-06 00:07
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●이병숙씨 별세, 김흥식·옥희·성식·관식씨 모친상, 정용주씨 장모상, 정창구(삼성전자 중동총괄 근무)·원우(한국경제TV 기자)·혜윤씨 외조모상 = 4일 청주 하나장례식장, 발인 6일. (043)270-8422

●조환구(전 오운뉴스 발행·편집인)씨 별세, 최은례씨 남편상, 조남현(영화감독)·남훈씨 부친상 = 4일 강릉의료원, 발인 6일. (033)610-1444

●김삼련씨 별세, 김윤형·윤성(다이나믹 듀오 개코)씨 부친상 = 5일 서울성모병원, 발인 7일. (02)2258-5979

●김찬식씨 별세, 김문정씨 남편상, 김상철(연합기술정보 과장)·우철씨 부친상, 강신해씨 시부상, 김유건·예건씨 조부상 = 5일 일산병원, 발인 7일. (031)900-0444

2026-04-06 23면
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