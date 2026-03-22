한국 기생충학 이끈 이순형 전 인제학원 이사장 별세

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고 이순형 전 인제학원 이사장.
한국 기생충학 발전을 이끈 의학자이자 교육 행정가인 이순형 전 학교법인 인제학원 이사장이 지난 21일 별세했다. 향년 90세.
고인은 1962년 서울대학교 의과대학을 졸업하고 같은 대학원에서 석·박사 학위를 취득하며 학자의 길에 들어섰다. 이후 중앙대학교와 서울대학교 의과대학 교수로 재직하며 후학 양성에 힘썼고 기생충학 분야에서 의미 있는 연구 성과를 남겼다.
신종 기생충 ‘참굴큰입흡충’의 인체 감염 사례와 ‘서울주걱흡충’의 인체 기생 사실을 처음 밝혀내며 한국 기생충학 연구 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.
고인은 교육 행정 분야에서도 발자취를 남겼다. 1994년부터 1998년까지 서울대학교 의과대학 학장을 맡아 기초의학 교육 체계 정비에 이바지했고, 2002년 명예교수로 추대된 이후에도 대한민국학술원 회원으로 활동하며 연구를 이어갔다. 또 대한기생충학회장, 기초의학협의회장, 한국의과대학인정평가위원회 위원장, 한국과학기술한림원 총괄부원장 등 주요 보직을 맡아 국내 의학 발전에도 힘을 보탰다.
공공보건 분야에서는 한국건강관리협회 회장을 지내며 국민 건강 증진에 기여했다. 2017년부터 2025년 1월까지는 학교법인 인제학원 이사장을 맡아 의료와 교육 발전에 힘써왔다.
이민석 서울시의원 “아현1구역 정비구역 지정 환영”
서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 지난 19일 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘아현1구역 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’이 수정 가결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 마포구 아현동 699번지 일대 아현1구역은 최고 35층, 총 3476세대 규모의 대단지 명품 주거지로 탈바꿈하게 된다. 아현1구역은 그간 복잡한 공유지분 관계와 가파른 경사지 등 열악한 여건으로 인해 사업 추진에 난항을 겪어왔다. 이 의원은 시의원 후보 시절부터 아현1구역 주민들을 만나 어려움을 경청하며 사업 정상화를 위해 꾸준히 노력을 기울여 왔다. 특히 주택공간위원회 위원으로서 2023년과 2025년 두 차례에 걸쳐 SH공사 사장을 직접 현장으로 불러 주민들의 목소리를 전달하는 등 공공시행자인 SH공사가 적극적으로 사업에 임하도록 독려했다. 또한 그는 도계위 상정 일정을 면밀히 챙기는 등 사업 추진이 지연되지 않도록 서울시 유관 부서와 긴밀히 협의해온 것으로 알려졌다. 이 의원은 “오랜 기간 아현1구역의 변화를 위해 함께 뛰었던 만큼, 이번 구역 지정 소식이 무엇보다 기쁘고 감회가 새롭다”라며 “어려운 환경 속에서도
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유족으로는 배우자 박영혜씨와 자녀 기호·기덕·기선씨 등이 있다. 빈소는 서울대학교병원 장례식장 2층 2호실에 마련됐다. 발인은 24일 오전 8시, 장지는 서울추모공원, 관련 연락처는 02-2072-2020이다.
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