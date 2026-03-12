●이동재씨 별세, 최금녀씨 남편상, 이승륜(문화일보 기자)·경민씨 부친상, 이미수씨 시부상, 이재호씨 장인상 = 11일 안성 도민장례식장, 발인 13일. (031)692-4444
●박영자씨 별세, 송세호씨 부인상, 송영웅(아시아투데이 부사장·전 한국일보 경영전략본부장)·지원(국민건강보험공단 팀장)·준영(연세소아과의원 원장)씨 모친상, 박진홍씨 장모상 = 11일 서울아산병원, 발인 13일. (02)3010-2000
●정치근(전 법무부장관)씨 별세, 정건호(협성콘테이너터미널 대표)·성호(한국빌링시스템 대표)·숙현·미화씨 부친상, 안종택(에이펙스 고문변호사)·설문경(삼화회계법인 전무이사)씨 장인상 = 11일 서울아산병원, 발인 13일. (02)3010-2000
2026-03-12 23면
