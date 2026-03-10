●전인자씨 별세, 안미나(서울 구로구청 언론지원팀장)씨 모친상 = 8일 안양장례식장, 발인 10일. (031)456-5555
●전지현씨 별세, 정찬애씨 남편상, 전민정(한국경제TV 차장대우)·진우씨(그랜드하얏트서울 당직지배인) 부친상 = 8일 중앙대병원, 발인 10일. (02)860-3501
●윤소연씨 별세, 박인진·중진·광호·해순·효숙씨 모친상, 이강원·이승훈씨 장모상, 신미영·박성희·윤진희씨 시모상, 박희원(CBS 기자)씨 조모상 = 8일 대전 유성선병원, 발인 11일. (042)825-9494
