신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장 별세

방금 들어온 뉴스

신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장 별세

최여경 기자
최여경 기자
입력 2026-03-06 00:03
수정 2026-03-06 00:03
신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장
신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장


어린이 전통 공연예술의 초석을 다진 신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장이 지난 4일 별세했다. 89세.

고인은 이화여대에서 발레를 전공하고 1962년 리틀엔젤스예술단을 창단하며 단장을 맡았다. 무용음악가 박성옥과 함께 한국 민속인형극 꼭두각시놀음을 바탕으로 ‘꼭두각시’를 만들었다. ‘꼭두각시’는 1966년 미국 백악관에서도 특별 공연을 하며 한국무용 레퍼토리로 자리 잡았다.

리틀엔젤스예술단은 초·중등 어린이들로 구성된 대한민국 전통 예술단으로, 예술 인재 육성에도 큰 역할을 했다. 문훈숙 유니버설발레단 단장과 강수진 국립발레단 단장, 사물놀이패 김덕수 명인 등이 어릴 적 예술단 일원으로 활동했다.

리틀엔젤스예술단은 “고인이 한국 전통 공연예술을 향한 정신과 열정은 무대 위에서 영원히 기억될 것”이라고 추모했다. 빈소는 이대서울병원 장례식장, 14호실, 발인은 7일 오전 5시다.

최여경 선임기자
2026-03-06 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
