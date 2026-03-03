“해태 타이거즈는 종교”… 최후의 단장 최윤범씨 별세

“해태 타이거즈는 종교”… 최후의 단장 최윤범씨 별세

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-03-03 00:06
수정 2026-03-03 00:06
이미지 확대
최윤범 전 해태 타이거즈 단장
최윤범 전 해태 타이거즈 단장


프로야구 해태 타이거즈의 마지막을 함께했던 최윤범 전 단장이 2일 별세했다. 80세.

고인은 조선대 법학과를 졸업하고 해태제과에 입사해 1983년 구단 매니저로 야구단과 인연을 맺었다. 야구단이 KIA에 인수된 2001년까지 19년간 운영과장과 운영부장, 이사 등을 거치며 9차례(1983·1986~89·1991·1993·1996~97년) 우승을 함께 했다. 단장직은 1998년부터 2001년까지 맡았다.

고인은 모기업이 운영난에 시달릴 때도 선수들에게 영양식을 챙겨 주는 등 팀에 대한 애정이 남달랐다. 과거 그는 “돈은 없지만 먹는 것은 잘 먹였다. 다른 구단에서 해태가 먹는 것을 부러워할 정도로 많이 잘 먹였다”고 자부했다.

아들 최진영씨는 “아버지는 ‘해태 타이거즈가 내 종교였다. 광주 시민을 위해서라도 해태가 잘 할 수 있게 이끌어야 한다고 생각했다’고 말씀하시곤 했다”고 말했다. 유족은 부인 조한옥씨와 1남 1녀(최진영·최정원), 며느리 백승효씨, 사위 조동식씨 등이 있다. 빈소는 광주 서구 VIP 장례타운. 발인은 4일, 장지는 광주 영락공원이다.

류재민 기자
2026-03-03 23면
