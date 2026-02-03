[부고]

[부고]

입력 2026-02-03 00:40
수정 2026-02-03 00:40
●유병연씨 별세, 정기채·흥채·영채(메리츠증권 고문, 前 NH투자증권 사장)씨 모친상, 김말태·김미화·배금현씨 시모상 = 2일 대구보훈병원, 발인 4일 오전 8시. (053)625-4466

●우순남씨 별세, 박춘근(부국증권 감사실장)씨 모친상 = 1일 단국대학교병원, 발인 3일 오전 6시 30분. (041)550-7474

●임태훈(전 KIST 부원장)씨 별세 = 1일 서울아산병원, 발인 4일. (02)3010-2000

●홍태준씨 별세, 홍경표(연합인포맥스 차장)·경훈(씨티닷츠 차장)씨 부친상 = 1일 경기 용인세브란스병원, 발인 4일. (031)678-7600

●박일규(시인)씨 별세, 박수아(가톨릭다이제스트 대표)·유정(CRT 대표이사)씨 부친상, 윤학(흰물결아트센터 대표·흰물결신문 발행인)씨, 강승원(소아과 전문의)씨 장인상 = 1월 31일 서울 청담동성당, 발인 3일. (02)3447-0758

