●박영자씨 별세, 류택현(프로야구 SSG 랜더스 코치)씨 모친상 = 26일 서울 광진구 건국대학교병원, 발인 28일. (02) 2030-7900
●최우근(디스패치 이사)씨 별세, 김주연씨 남편상, 최우주씨 부친상, 최기웅·이명자씨 아들상 = 26일 수원시 연화장, 발인 28일. (031)218-6560
●한정순씨 별세, 오혜희·순희·선희씨 모친상, 임순국(재미)·손상렬(전 선물협회 부회장)·온정권(무영CM건축사사무소 회장)씨 장모상 = 25일 삼성서울병원, 발인 28일. (02)3410-6919
●박찬림씨 별세, 윤면식(전 한국은행 부총재)·윤현숙씨 모친상, 박수남(제일엔지니어링건축사사무소 상무)씨 장모상, 박수연씨 시모상, 윤동섭(톨글로벌로지스틱스코리아 과장)씨 조모상 = 26일 강동경희대병원, 발인 28일 8시. (02) 440-8800
●최정우씨 별세, 이시영씨 남편상, 최재용·문희·문수·문선씨 부친상, 김창룡(주캄보디아대사·전 경찰청장)·김재민·정인덕씨 장인상 = 26일 힘찬종합병원, 발인 28일. (070)7791-8733
●노재동(전 은평구청장·전 전국시장군수구청장협의회 대표회장)씨 별세, 정동화(전 서울재활병원장)씨 남편상, 노치석(㈜알크래프트 대표이사)·치경(마인드니즈 대표)씨 부친상, 문원예씨 시부상, 김정석(㈜엠앤디 대표이사)씨 장인상= 26일, 신촌세브란스병원, 발인 29일. (02)2227-7500
이영실 서울시의원, 중랑의 지도를 바꾼다... 공원·상권·학교 예산 ‘최종 확정’
서울시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 중랑주민의 삶의 질을 한 단계 끌어올릴 핵심 사업을 올해부터 본격 추진한다고 26일 밝혔다. 이 의원은 지난해 연말 심의를 거쳐 최종 확정된 ▲공원 녹색복지 ▲지역상권 활성화 ▲학교 시설개선 예산을 바탕으로 구체적인 지역 발전 청사진을 제시했다. 공원·녹지 분야에서는 약 34억원 규모의 사업이 본궤도에 오른다. 주요 사업으로 ▲용마산 근교산 등산로 정비(7억원) ▲서울둘레길(망우·용마산) 정비(2억원) ▲용마폭포공원 ‘걷고 싶은 명소길’ 조성(5억원) 등이 포함됐다. 특히 용마폭포공원 시설정비(4억원)와 용마산근린공원 환경개선(5억원), 공원 내 CCTV 설치(5억원) 등 예산이 반영된 사업들이 조속히 집행되도록 해, 주민들이 ‘안전’과 ‘휴식’을 누리는 시기를 앞당긴다는 계획이다. 침체된 골목상권에 활력을 불어넣을 ‘축제 및 지역경제’ 사업도 시동을 건다. 예산이 편성된 ‘중랑구 소상공인 축제(5000만원)’를 필두로 ▲사가정51길 맥주축제(5000만원) ▲면목시장 우리동네 요리대회(3000만원) 등 상인과 주민 주도형 행사가 연중 기획될 예정이다. 또한 ▲도시농업축제(5000만원) ▲
2026-01-27 23면
