'탈북 유도 영웅' 이창수 전 대표팀 코치 별세

‘탈북 유도 영웅’ 이창수 전 대표팀 코치 별세

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-01-22 00:44
수정 2026-01-22 00:44
1991년 귀순… 차남도 국가대표

이미지 확대
이창수 전 유도 대표팀 코치
이창수 전 유도 대표팀 코치


북한 유도 국가대표 출신으로 한국 유도의 발전을 위해 노력했던 이창수 전 유도 대표팀 코치가 별세했다. 59세.

대한유도회는 21일 이 전 코치가 전날 심장마비로 세상을 떠났다고 밝혔다

1967년 3월 태어난 이 전 코치는 1989년 세계선수권대회에서 동메달을 따내는 등 북한 유도 대표팀의 주축으로 활약하다 1991년 한국으로 귀순했다. 그는 1990년 베이징 아시안게임에서 한국 선수에게 패했다는 이유로 강제 노역을 하는 등 고초를 겪었고, 이에 1991년 스페인 세계선수권대회에 참가했다가 독일에서 탈북했다. 당시 이 전 코치의 망명으로 남북 간 체육회담이 무산되기도 했다.

그는 한국에 귀순한 지 1년 만에 대만 유도 국가대표 출신 진영진씨와 결혼한 뒤 호진, 문진, 위진 3형제를 낳았다. 세 아들 모두 유도를 했고, 차남 문진씨는 국가대표로 활약하며 2019 아부다비 그랜드슬램 남자 81㎏급에서 금메달을 목에 걸었다.

이 전 코치는 한국마사회 코치, 대만 유도대표팀 지도자, 한국 유도 대표팀 코치로 활동했고 2020 도쿄 올림픽 이후 현장에서 물러났다. 빈소는 경기 군포시 원광대 산본병원 장례식장 3호실에 차려졌다. 발인은 23일. (031)395-4438.
박성국 기자
2026-01-22 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
