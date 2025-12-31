[부고] 손대성(연합뉴스 대구경북취재본부 차장)씨 장인상

[부고] 손대성(연합뉴스 대구경북취재본부 차장)씨 장인상

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-12-31 10:55
수정 2025-12-31 10:55
●서상린(향년 77세)씨 별세, 서윤정·서소욱(대구경북과학기술원 연구원)·서원교(자영업)씨 부친상, 손대성(연합뉴스 대구경북취재본부 차장)·강대천(잇츠센서 대표)씨 장인상 = 31일 0시 10분, 대구전문장례식장 103호, 발인 1월 2일 오전 6시. (053)961-4444

