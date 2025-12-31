피플 부고 [부고] 손대성(연합뉴스 대구경북취재본부 차장)씨 장인상 김형엽 기자 입력 2025-12-31 10:55 수정 2025-12-31 10:55 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/death/2025/12/31/20251231500066 URL 복사 댓글 0 ●서상린(향년 77세)씨 별세, 서윤정·서소욱(대구경북과학기술원 연구원)·서원교(자영업)씨 부친상, 손대성(연합뉴스 대구경북취재본부 차장)·강대천(잇츠센서 대표)씨 장인상 = 31일 0시 10분, 대구전문장례식장 103호, 발인 1월 2일 오전 6시. (053)961-4444 김형엽 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지