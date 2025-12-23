[부고]

신문 구독
로그인
●윤재웅씨 별세, 이정자씨 남편상, 윤유선(하이온누리약국 대표약사)·신호(대덕프라임)·유숙(개포PSA 부원장)씨 부친상, 신중호(아이에스큐 대표이사·중앙대 행정대학원 객원교수)·김종석(채널에이 부국장·전 동아일보 스포츠부장)씨 장인상 = 21일 삼성서울병원, 발인 24일. (02)3410-6912

●강태은씨 별세, 윤형로(전 원주의료기기테크노밸리 원장·전 연세대 교수)씨 부인상, 윤지연·욱진씨 모친상, 기성훈(머니투데이 산업1부 차장)씨 빙모상, 권은주씨 시모상 22일 서울성모병원, 발인 24일 오전 8시 40분. (02)2258-5940.

2025-12-23 32면
