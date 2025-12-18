●김석년(전 한국광고총연합회 회장·전 국제광고협회장)씨 별세, 현희정씨 남편상, 김찬일·찬주씨 부친상 = 15일 서울대병원, 발인 18일. (02)2072-2010
●변민섭씨 별세, 송제호씨 부인상, 송인선·주희(서울경제신문 국제부 차장)씨 모친상, 남기봉(KCA서비스운영본부 운영지원 파트장)씨 장모상 = 17일 이대서울병원, 발인 19일. (02)6986-4440
●박창복씨 별세, 이은석(국립해양유산연구소장)씨 장인상 = 16일 대구 동산병원 백합원, 발인 18일. (053)258-4444
●변민섭씨 별세, 송제호씨 부인상, 송인선·주희(서울경제신문 국제부 차장)씨 모친상, 남기봉(KCA서비스운영본부 운영지원 파트장)씨 장모상 = 17일 이대서울병원, 발인 19일. (02)6986-4440
●박창복씨 별세, 이은석(국립해양유산연구소장)씨 장인상 = 16일 대구 동산병원 백합원, 발인 18일. (053)258-4444
2025-12-18 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지