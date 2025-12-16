●김현숙씨 별세, 홍연희·윤희·명희씨 모친상, 민승태(전 우리은행 지점장)·김성용·임영진(전 신한카드 대표이사)씨 장모상=15일 서울성모병원, 발인 17일. (02)2258-5919
●신철씨 별세, 신동렬(전 성균관대 총장)·동일·영순·동호씨 부친상, 정혜경·송은숙씨 시부상=14일 삼성서울병원, 발인 17일. (02)3410-3151
●임승희씨 별세, 정재석(인천일보 경기본사 동부취재본부 부장)씨 장모상= 15일, 충남 홍성의료장례식장 2호실, 발인 17일. (041)630-6244
