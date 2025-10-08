5·18민주화운동 ‘고교 시민군’ 김향득 사진작가 별세

방금 들어온 뉴스

반영윤 기자
입력 2025-10-08 17:12
수정 2025-10-08 17:12
김향득 사진작가가 지난 2022년 6월 10일 광주 금남로에서 ‘빛의 분수대’ 행사를 사진으로 기록하고 있다. 5·18기념재단 제공
김향득 사진작가가 지난 2022년 6월 10일 광주 금남로에서 ‘빛의 분수대’ 행사를 사진으로 기록하고 있다. 5·18기념재단 제공


5·18광주민주화운동 당시 고등학생 시민군으로 참여했던 김향득 사진작가가 지난 7일 별세했다. 62세.

1980년 광주 대동고 3학년생이던 김 작가는 5·18 항쟁에 참여했다가 계엄군에게 붙잡혀 38일간 모진 고문을 당했다. 광주대 신문방송학과를 졸업한 이후 광주은행에서 청원경찰로 근무하다 2007년 다시 카메라를 들어 오월 정신을 기록했다. 광주·전남 일대의 5·18 사적지와 유적지 등 오월의 현장을 사진으로 찍었고, 2013년에는 ‘임을 위한 행진곡’ 사진전을 열었다.

김 작가는 고문 후유증으로 앓던 파킨슨병으로 인해 최근 건강이 급격히 악화한 것으로 전해졌다. 유족으로는 형제인 상채·용도·미영씨가 있다.

고인의 빈소는 광주 북구 성요한병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 10일 오전 9시다.

반영윤 기자
