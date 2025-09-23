●오분출씨 별세, 전병직·병문·귀숙·정숙·병진(강원대 보건과학대 교수)·병역(경향신문 경제에디터)씨 모친상, 서이례·김미희·김의자·전혜경씨 시모상, 김봉연·박희종씨 장모상=22일 대구전문장례식장, 발인 24일. (053)961-4444
●신태복씨 별세, 정수(풍석문화재단 이사장·전 국무총리실 정책분석평가실장)·승수씨 부친상, 이종빈·이향미씨 시부상, 조정식(전 한국유리 상무)씨 장인상=21일 삼성서울병원, 발인 24일. (02) 3410-6912
●유병선씨 별세, 재학(KBL 경기본부장)씨 부친상=22일 분당서울대병원, 발인 24일. (031)787-1500
●변재선씨 별세, 권월수씨 남편상, 변홍석·진경(시사IN 편집국장)씨 부친상, 송은경씨 시부상, 김응창씨 장인상 = 22일 대구파티마병원 장례식장, 발인 25일. (053)958-9000
