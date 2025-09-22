●문명옥씨 별세, 송세주씨 부인상, 희경·경복·승헌(배우)씨 모친상, 김호성씨 장모상, 김지현씨 시모상, 송우진·애린·김민영·이영씨 조모상=21일 삼성서울병원, 발인 23일. (02)3410-6917
●이일부씨 별세, 기완(프로농구 고양 소노 단장)씨 부친상=20일 단국대 천안사업소 장례식장, 발인 22일. (041)550-7474
●사강미자씨 별세, 김두완(시사위크 정치부 팀장)씨 모친상=20일 대전 한국병원, 발인 22일. (042)638-4440
●김학도씨 별세, 재철(경북대 철학과 교수)·영은(전 극동방송 아나운서)·재원(사업)·재국(사업)·영경(피아니스트)씨 부친상, 이필재(민들레 편집위원·전 중앙일보 이코노미스트 경영전문기자)·이명우(춘천시향 수석)씨 장인상, 이미원(전 대구여성가족재단 대표)·이미숙·신현지씨 시부상=21일 대구 칠곡경북대병원, 발인 23일. (053)200-2500
